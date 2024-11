Venemaa oblast kehtestab alkoholimüügile karmi piirangu. „Me ei saa ükskõikselt pealt vaadata, kuidas venelased end surnuks joovad“

Vologda kuberner Georgi Filimonovi sõnul on 71% piirkonna tööealiste meeste surmadest seotud alkoholitarbimisega – mehed surevad näiteks maksatsirroosi. „Aastaga on alkoholismiga seotud juhtumite arv tõusnud 30%. See on kohutav,“ rääkis ta oma Telegrami kanalile postitatud kaheksaminutilises pöördumises.

Statistika näitab, et Venemaa sündimus on langenud viimase veerandsajandi madalaimale tasemele. Venelaste keskmine eluiga oli mullu ametliku statistika kohaselt 73,1 aastat, samas kui Euroopa Liidus on vastav näitaja 81,5 aastat. Maailma tervishoiuorganisatsiooni sõnul on Venemaa Euroopas alkoholitarbimise osas esirinnas. Kuigi riigijuhid on proovinud venelaste joomisharjumusi muuta, pole see õnnestunud.