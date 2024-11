Riik pakub kahte kallist objekti. Nendest sõltub aegade suurima kinnisvaramüügi plaani täitmine

Aasta alguses ütles Riigi Kinnisvara juht Tarmo Leppoja, et RKASil on sellel aastal ajaloo suurim müügiplaan – ligi 20 miljonit eurot. Tänaseks on sellest plaanist müüdud ligikaudu 14,3 miljoni euro eest. Lisa on peatselt tulemas. RKASi haldusteenuste direktor Karel Aasrand kinnitab, et lähinädalateks on kokku lepitud tehingute sõlmimisi ligikaudu 2,6 miljoni euro ulatuses.