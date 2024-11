Soomes kallines alkohol järsult, kuid kaubareiside hoogustumist pole oodata

See on Soomes kõige kiirem hinnatõus kõigi tarbekaupade seas, näitavad oktoobrikuu andmed. Võrdluseks: toiduained ja alkoholivabad joogid kallinesid Soomes samal perioodil vaid 0,2 protsenti.

Ehkki kiire alkoholihindade kasv võiks tekitada ootuse, et põhjanaabrid hakkavad taas enam Eestisse kaubareisidele tulema, siis tegelikult pole selleks erilist põhjust. Nimelt näitavad Eesti statistikaameti septembrikuu andmed, et siinpool lahte on alkoholi- ja tubakahindade tõus olnud veelgi tempokam – aastaga on hinnad kerkinud 6,3 protsenti.