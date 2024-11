Finantsinspektsioon koostas vastutustundliku laenamise käsiraamatu

Käsiraamatus antakse ülevaade krediidi väljastamise eelsetest toimingutest nagu krediidivõimelisuse hindamiseks vajaliku teabe kogumine, kontrollimine ja krediidivõimelisuse hindamise teostamine ning juhitakse tähelepanu praktikatele, mis ei ole tarbijate krediidivõimelisuse hindamisel aktsepteeritavad. Käsiraamat on kasulik nii vaidluste ennetamiseks kui ka nende lahendamiseks.

Finantsinspektsiooni juhatuse esimehe Kilvar Kessleri sõnul seisab inspektsioon finantsturu õigus- ja korrapärase toimimise eest. „Finantsinspektsioon üksikvaidlusi ise ei lahenda, kuid soovime ka nende õiglast käsitlemist ja lahendamist, kuna see toetab turu usaldusväärsust. Käsiraamat aitab krediidisuhte pooltel hinnata vastutustundliku laenamise põhimõtte täitmist, ära hoida vaidlusi ja neid paremini lahendada,“ ütles Kessler.

Krediidiandjal on kohustus tarbija maksevõimet hinnata