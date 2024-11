Majandusministeeriumi analüütik: majanduslangus on pidurdumas

Kui vaadata ümberkaudseid riike, siis oleme oma majanduse olukorraga pigem keskmised. Lätis oli majanduslangus kaks korda sügavam, kuid Leedu majandus näitas korralikku kasvu. Kahjuks on uuesti langusesse läinud meie ühe suurima ekspordipartneri ehk Rootsi majandus, mis vähenes kolmandas kvartalis 0,1%, kuigi nende keskpank on mitmel korral intresse langetanud. Kui Eesti peamised eksporditurud jalgu alla ei saa, siis on ka meie majandusel keerulisem kasvu kiirendada.

Neljandas kvartalis jõuab Eesti majandus tõenäoliselt plussi nii aastases kui ka kvartaalses arvestuses. Oma osa on selles järgmise aasta maksutõusudel, mis toovad tarbimist sellesse aastasse. Samuti on näha kinnisvaraturu aktiveerumist, millele viitab eluasemelaenujäägi kasv. Kuigi majandus reaalhindades langes, siis hinnatõusus arvestamata ehk nominaalselt kasvas majandus ilmselt mitme protsendi võrra. Kõigest hoolimata on tööturg püsinud üle ootuste tugevana ning samuti on palgad kasvamas kiiremini kui hinnad.

Konjunktuuriinstituudi küsitletud eksperdid arvasid kolmandas kvartalis küllalt üksmeelselt, et kuue kuu pärast on Eesti majanduse olukord parem kui praegu. Samas on Euroopas, sh Eestis hakanud inflatsioon kiirenema ning see võib vähendada Euroopa Keskpanga huvi edaspidi intresse langetada. Eriti muret tekitav on teenuste 3,9-protsendiline hinnakasv euroalal, kuna teenuste hindu tõstab sisetarbimine, mida on võimalik kõige rohkem otseselt intressiotsustega mõjutada.