Kinnisvaraeksperdid: uute korterite turg jääb rahulikuks, järelturg kogub hoogu

AS Ober-Hausi Kinnisvara Baltikumi juht Tarmo Kase ei näe kinnisvaraturu olukorda vastupidiselt levinud arvamusele nii mustades toonides. „Asjad on päris head. Kui eelmisel kuul oli Tallinnas 760 tehingut, siis juba täna oleme selle ületanud,“ ütles Kase kolmapäeval Eesti Kinnisvarafirmade Liidu ja LHV korraldatud konverentsil toimunud elamispindade turu diskussioonpaneelis. „Järelturu number on väga hea,“ märkis ta ning lisas, et kinnisvara hinnad on langenud ja turukorrektsioon on mõistlik. Ta tõi näiteid Läti arendustest ja Leedust, kus pole kriisist märkigi. Ka Soomes on märke, et kinnisvaraturg on vaikse kerkimise suuna võtnud.

LHV eraisikute finantseerimise juhi Catlin Vatseli sõnul on kõige olulisem tööjõuturu olukord. „Kui inimestel on tööd, on kõik hästi. Meedias on pilt hullem, kui see tegelikult on. Pangad ei ole suurendanud klientide varade sundmüüke ja annavad suurima heameelega laene,“ märkis Vatsel.

Arutelu modereerinud kinnisvaraanalüütikus ja Adaur Grupp OÜ juhatuse liikmes Tõnu Toompargis tekitas üldine positiivsus küsimusi ja ta uuris, kas panga poolt klientidele esitatavates tingimustes on toimunud muutusi. Vatseli sõnul on panga tingimustes muutunud vaid intressimäär ja seda kliendi kasuks. „Midagi konservatiivsemaks läinud ei ole, kuna oleme regulatsioonide tõttu juba piisavalt alalhoidlikud,“ rääkis Vatsel ja lisas, et aasta alguses lõdvendas ka Eesti Pank laenu maksevõime arvutamise reegleid kliendi jaoks soodsamaks.

Kliendid on muutunud praktilisemaks

Kinnisvaraturu olukord pole siiski võrreldav koroona ja Ukrainas toimuva sõja eelse ajaga, tõdes OÜ Merko Kodud juhatuse liige Indrek Tarto. „Uute korterite hinna ja keskmise palga suhe on viimase viie aastaga 25% muutunud. Kui inimene sai 2019. või 2020. aastal lubada endale 100ruutmeetrist kodu, siis nüüd saab 75ruutmeetrise kodu. Kui tal ikkagi on vaja 100ruutmeetrist, siis ostab ta nüüd kasutatud korteri,“ rääkis Tarto.