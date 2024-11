Tartus peetud küberlahingu võitsid Rootsi eetilised häkkerid

Pika päeva lõpuks pälvis Telia Cyber Battle of Nordic-Baltics finaali esimese koha Rootsi tiimile „A skebab toilet“. Teine koht läks Norra tiimile „Iku-Toppene“ ja kolmanda koha võitles välja Eesti võistkond „[object Object]“. Kolme parima Eesti tiimi sekka pääsesid veel HTTP 451 ja AKTSIASELTS MMM, kes väga tihedas konkurentsis saavutasid üldarvestuses vastavalt viienda ja kaheksanda koha.

Parim üle interneti võistelnud tiim oli „dumbodosan“ Rootsist. Et populariseerida küberharidust tüdrukute seas, selgitati eraldi arvestuses välja ka parimad võistkonnad, mis koosnesid ainult tüdrukutest. Selles arvestuses krooniti võitjaks Eesti tiim „Cyber segirlity“, mille kapten on Charleen Konsa, kes tõusis kõige parimaks eetiliseks häkkeriks tütarlaste seas ka individuaalses arvestuses Kübernaaskel 2024 finaalis.

Telia Cyber Battle of Nordic-Baltics ja Kübernaaskel 2024 võistluse korraldaja on Eesti küberhariduse startup CTF Tech koostöös nimisponsor Telia, Põhjamaade Ministrite Nõukogu esindusega Eestis ning Kübernaaskli eestvedajate CR 14, TalTechi, Küberväejuhatuse ja Kaitseministeeriumiga. Võistlustel on õla alla pannud Tartu linnavalitsus, Tartu Ülikool, SK ID Solutions, Alexela, Swedbank ja mitmed teised erasektori ettevõtted