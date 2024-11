ÜLEVAADE | Aasta ettevõte 2024 on Harju Elekter. Kes veel auhindu võitsid?

Ettevõtluse ja Innovatsiooni Sihtasutuse juhatuse esimees Kati Kusmini sõnul on Harju Elekter eeskujuks kõigile pikalt tegutsenud tootmisettevõtetele. „Meie majanduse järgmisele tasemele viimiseks on tööstuste digitaliseerimine üks olulisemaid väljakutseid. See võimaldab tõsta tootlikkust, vähendada kulusid ja kiirendada innovatsiooni, mis on võtmetegurid läbilöögiks rahvusvahelisel turul,“ ütles Kusmin.

Lisaks aasta ettevõtte tiitlile aasta tööstuse digitaliseerija tiitli pälvinud Harju Elektri müügitulust üle 70% moodustab eksport. Digilahendused kogu tootmisprotsessis, kõrgtehnoloogilise tööstusautomaatika kasutamine ja tehisintellekti juurutamine võimaldavad välispartneritele püsivalt atraktiivne olla ning toodangu hinna ja kvaliteediga konkurentsis püsida. See on toonud ka uusi koostööprojekte – märkimisväärne suund on Harju Elektril arendada koostöös suurte Saksamaa tööstuskontsernidega andmekeskusi, mida tarnitakse nii Euroopa Liidu siseselt kui ka kaugemale. „Kõrgel tasemel koostööprojektid kasvatavad Eesti tuntust ja avavad pikemas plaanis uksi ka teistele ettevõtetele,“ iseloomustas Kusmin aasta ettevõtte laiemat mõju.

Tööandjate Keskliidu tegevjuht Hando Sutter selgitas, et aasta ettevõte Harju Elekter on hea näide, kuidas pika ajalooga ettevõte saab olla automatiseerimise, digitaliseerimise ja innovatsiooni eestvedaja. „Just praegusel majanduses keerulisel ajal on selliste inspireerivate eeskujude saavutuste esiletoomine väga tähtis, sest see aitab kaasa tõmmata ka teisi ettevõtteid ja seeläbi majanduse konkurentsivõimet kasvatada.“

Kaubandus-Tööstuskoja peadirektori Mait Paltsi sõnul on iga muutlikes oludes edukalt toimetulev ettevõtja väärt esiletoomist, sest töökohtade loomine ja majandusse panustamine tagab meie kõigi parema toimetuleku. „Eesti ettevõtete konkurentsivõime on üks meie majanduse tugisammastest ja seekordse konkursi võitjad on julged, initsiatiivikad ning konkurentsivõimelised,“ rõhutas Palts.