Aasta noor ettevõtja tuli koolipingist ja viis ettevõtte Euroopa tippu

Ühe mehe ettevõttest on tänaseks saanud grupp. Täna on neil eri riikide peale kokku neli projektijuhti. Töid saadakse selles nišivaldkonnas kolme moodi. Esimene variant on riigihanked, siis erahanked ja kolmas sammas on privaatsete ujuvkaide kliendid. Pütsep toob välja, et hetkel on näiteks Espoo linn korraldamas kolmeaastast raamhanget ning ka Top Marine on laua taga. Toimunud on eelläbirääkimised ja peagi kuulutatakse välja hange.

„Juhin ettevõtteid, mis tegelevad Top Marine brändi ujuvkaide ehitamisega Eestis, Soomes ja Rootsis,“ selgitab ta. Nad on kasvanud Läänemere regioonis üheks suuremaks tegijaks ning teevad töid ka Lätis ja Leedus. „Juhiks saamine oli ühest küljest loogiline asjade kulg, aga teisalt ei pakuta sellist võimalust just tihti.“

„Laevad ja merendus on mulle hingelähedased. Ma ei mäletagi, miks arhitektuur mulle sobilikuna ei tundunud, aga seda ma ei valinud. Samas ei olnud ma ka teinud aastaid eeltööd, et minna sadamaehitust õppima,“ meenutab Pütsep nüüd. Ta lõpetas eriala 2016. aastal.

„See ongi kõige tavapärasem viis, kuidas me projekte saame. Teine on erahanked, kus tuleb eriti mängu usaldusväärsus ja suust suhu liikuv info. Kõige keerulisem ongi Soomes nii tegutseda, et sind jäädakse usaldama. Teeme selle nimel kõvasti tööd,“ saab Pütsep öelda.

Kui küsida Pütsepalt, kes on kitsas valdkonnas need suured, kellega konkureeritakse, siis ütleb ta kiiresti, et nemad üks suurtest ongi. Rootsis on kolm suuremat tegijat ja nemad seal neljandal kohal. „Kõik on kõigile teada ja eks me kempleme projektide pärast.“

Võimalused siseveekogudel

Top Marine Infra teeb üldiselt võtmed-kätte lahendusi, mis hõlmavad nii planeerimist, tehnilise lahenduse väljamõtlemist, tootmist kui ka elluviimist. Nende tuntumad ujuvkaide projektid on Haven Kakumäe kõrval olnud ka Kalevi Jahtklubi juures, Port Noblessneris ning Pärnu Jahtklubis. „90% Eesti sadamatest, kus on ujuvkaid, on meie tehtud,“ võib Pütsep öelda.

Ettevõtte võimalusi näeb Pütsep Euroopas. Palju päringuid on tulnud viimasel ajal Iirimaalt ning põnevad on ka Austria jõgede ja järvede sadamaprojektid. Saksamaal tegutsevad nad Berliini ümbruses, kuid riik on palju suurem ning ka seal on siseveekogusid palju, kus ujuvkaisid vaja on. Vahemeri jääb neile juba natuke kaugeks.

„Eestis on ka potentsiaali just siseveekogudes, kuhu võiks väikesadamaid tulla. Viimane hea näide on Oiu sadam.“

