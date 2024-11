Vähelevinud teadmine: ka teiselt inimeselt kasutatud autot ostes peab automaksu tasuma

Citadele Liisingu juht Rainer Moppel selgitas, et hüppeliselt kasvanud septembri automüüginumbrid ning kõrgenenud huvi liisingu vastu näitab selgelt, et inimesed tahavad autovahetuse enne automaksude kehtima hakkamist ära teha. „Kui kogu Euroopas üldiselt registreeriti septembris eelmise aasta septembriga võrreldes kuue protsendi võrra vähem sõidukeid, siis Eestis seevastu oli tõus rohkem kui 22 protsenti,“ märkis Moppel. Sama kasvu näeb paank ka autoliisingu turul kui võrreldakse septembri andmeid eelmise aasta sama kuuga.

Ta lisas, et automaksude mõju praegusele müügile näitab ka tõsiasi, et pistikhübriide registreeriti lausa 150 protsendi võrra rohkem ning 140 protsendi võrra rohkem registreeriti diiselmootoriga masinaid. „Hübriidautode pealt tuleb edaspidi maksta madalamat auto aastamaksu. Diiselmootoriga autot ostetakse praegu rohkem aga seepärast, et vältida hiljem nende pealt suurema registreerimistasu maksmist,“ selgitas Moppel.

Registreerimistasu osas on aga Moppeli sõnul paljudel jäänud teadvustamata üks oluline aspekt. Registreerimistasu kehtib ühe korra kõikidele autodele, mitte ainult sõidukitele, mis esimest korda Eestis registreeritakse. See tähendab, et kõikide ka praegu juba Eestis registreeritud autode pealt tuleb esimesel omanikuvahetusel maksta registreerimistasu. Tasu tuleb maksta esimese omanikuvahetuse puhul ja edaspidi omanikku vahetades tasu enam maksma ei pea. Ehk kui peale aastavahetust registreerida oma auto ümber, olgu kasvõi oma lapse või abikaasa nimele, siis tuleb esimesel omanikuvahetusel maksta ka registreerimistasu. „Seega on mõistlik planeeritud omanikuvahetused ära vormistada veel selle aasta sees,“ lisas Moppel.