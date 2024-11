Kindlustusfirma soovitab, mida teha vahetult pärast tormikahjusid

2. Dokumenteeri kahjud

Lisaks on mõistlik lahtiste silmadega ringi vaadata ning püüda läbi mõelda, millised on tormi tekitatud need kahjud, mida kohe ei pruugi olla näha. Näiteks võib hoonesse olla tunginud vesi ning esimesel korrusel ei pruugi piisata ainult olemasoleva vee põrandalt või seintelt ära kuivatamisest. Kui vesi on tunginud ka hoone konstruktsioonidesse, võib olla vajalik sein lahti võtta ja seina sees olev soojustusmaterjal ära kuivatada, et vältida hallituse tekkimist. Samuti võib juhtuda, et tormi tõttu kukuvad korstnasse kivid, mida mõnikord märgatakse alles siis, kui algab küttehooaeg.