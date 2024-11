Keskkonnaagentuur tellib 200 000 euro eest üritusi

Tegemist on raamlepinguga, mille eesmärk on tagada parima hinna ja kvaliteedi suhe hanke objektiks olevatel teenustel, selgitas keskkonnaagentuuri kommunikatsioonijuht Anne-Liisi Mändmets.

„Selleks, et vältida iga kord eraldi hanke korraldamist, on otstarbekas sõlmida mitmeaastane raamleping, mis võimaldab suuremat paindlikkust ja vähenenud bürokraatiat,“ rääkis Mändmets.

Mändmets kinnitas, et raamlepingu maksimumsumma 200 000 eurot on seatud hinnanguliseks ülempiiriks, kuna täpseid vajadusi on kaheks aastaks keeruline prognoosida. „Peame katma mitmeid EL projekte, kus on kohustuslik teha erinevaid teavitusi, et ettenähtud sidusrühmadele ja avalikkusele suunatud teavitustegevused täita. Sellise lepinguga on kogu protsess väiksema bürokraatia hulgaga ja kulutõhusam, kuna aitab samaliigiliste teenuste hankimisel hoida kokku aega ja ressursse,“ rääkis Mändmets.