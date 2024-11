Kreml on pahane. Soome külmutas äsja hoogsalt Venemaa vara. Teiste seas oli nimekirjas „Putini rannakrunt“

Kokku on külmutatud 44 objekti, mis näitab, et Vene valitsusel on Soomes omajagu vara. Esimesena avaldas nimekirja Helsingin Sanomat. Praegu on see veel poolik, sest töö alles käib. Lisaks kinnisvarale on külmutatud Venemaale kuuluvatel pangakontodel asuv raha. Venemaale kuulub näiteks kinnisvara Helsingi magusates piirkondades ja kortereid Turu linnas.