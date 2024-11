SEB: eestlased eelistavad varasemast odavamaid elektriautosid

SEB üheksa kuu statistikast tuleb välja, et võrreldes eelmise aasta üheksa kuuga on uute elektriautode finantseerimine kasvanud pea 27%. Elektrifitseeritud sõidukitest on seejuures suurema kasvuspurdi (34%) teinud kasutatud autod.

„Kasutatud autode üha sagedasem soetamine on vaikselt kasvava elektrifitseeritud sõidukite turu puhul loomulik, kusjuures mida rohkem tekib tänavale elektriautosid, seda julgemaks muutub elektriauto ostu pikalt kaalunud eraisik ning laiem on tulevikus ka kasutatud sõidukite valik. Neid eelistavad täna aga selgelt pigem kliendid, kes soovivad perele teist sõidukit ning otsivad esmast võimalust elektriautode kasutusmugavuse hindamiseks. Kuigi uute elektriautode hind on viimasel aastal langenud, on nende hinnavahe kasutatud sõidukitega keskmiselt 15 000 eurot, mistõttu langetatakse valik tihti viimaste kasuks,“ jagas SEB liisingujuht Rein Karofeld.

Eestlased eelistavad odavamaid autosid kui varem

Vaatamata sellele, et tarbijate elektriautode brändieelistused on võrreldes eelmise aastaga enamjaolt samad, tabeli tipus on Tesla ja Škoda, saab täna hea sõiduki kätte mõnevõrra soodsamalt. Aastases võrdluses on ostetavate elektriautode hind nii uute kui ka kasutatud sõidukite seas alanenud keskmiselt 7000 eurot.

„Kui üldiselt on eestlastel tendents soetada keskmisest kallima hinnaklassi autosid, kusjuures annaks sellele trendile jätkuvalt alust ka keskmise palga kasv, on elektriautode puhul muutunud olukord mõnevõrra tagasihoidlikumaks. Üks põhjus on seejuures aastaga odavnenud hind, mis on siiski sisepõlemismootoriga sõiduauto keskmisest maksumusest jätkuvalt märkimisväärselt kallim. Kuigi inimeste soovid ja eelistused on erinevad, saaks tarbija täna sama rahasummaga, mille ta panustaks keskmiselt uue sisepõlemismootoriga auto ostmisele, kätte kasutatud elektriauto,“ avas Karofeld.

Kuigi tavapäraselt on automüügi kõige aktiivsem periood kevad ja suvi, on ka tänavu sügisel automaksu valguses ostuhuvi oodatult kasvanud. „Ehkki ka kasutatud autode soetamine on kasvutrendis, on hetkel tarbijate suurem fookus kindlasti uutel sõidukitel,“ lisas liisingujuht.