Elering pikendas sagedusreservide hanke tähtaega kolme kuu võrra

Riigihankega soetatakse kuni 500 megavati (MW) ulatuses tootmis- ja salvestusvõimsusi elektriturult, mis on vajalikud elektrisüsteemi sageduse iseseisvaks juhtimiseks. Balti riigid said Euroopa Komisjonilt erandi, mis võimaldab reservide hankimist kaheksaks aastaks ette alates sünkroniseerimisest Mandri-Euroopa sagedusalaga ehk kuni 2033. aastani.

Eleringi juhatuse liikme Erkki Sapi sõnul on huvi riigihanke vastu olnud märkimisväärne, hetkesesuga on hankele registreerunud 29 ettevõtjat.

„Pakkumuste esitamise tähtaega pikendatakse seoses kliimaministeeriumi kavandatava elektrituruseaduse muudatusega ülekandevõrguga liitumistasude fikseerimiseks, mille jõustumisel on liitumiskulud pakkujate jaoks teada,“ selgitas Sapp tähtaja pikendamist. Seadusemuudatuse jõustumise täpne aeg ei ole hetkel teada, kuid see on planeeritud 2025. aasta esimesse kvartalisse.