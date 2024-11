KUULA | „Parim enne“ möödas – mida teha aeguva linnaruumiga?

Vestluse põhifookuses on ehitiste kestlikkus, elutsükli pikendamine ning renoveerimise ja lammutamise vahekord Eesti ehitussektoris.

„Kui toidu puhul otsustab aeg, millal see enam kõlblik ei ole, siis ehitiste puhul võib ka väline olukord oma rolli mängida,“ selgitab Eesti Ehitusinseneride Liidu juhatuse esimees Kadi Metsmaa, tuues esile, kuidas hoone võib kaotada oma väärtuse mitte vaid füüsilise kulumise, vaid ka funktsiooni vananemise tõttu. „Ei ole mõtet enam „supi“ sisse panna, kui ehitis on oma aja ära elanud,“ lisab ta humoorikalt.

Ehitusinsener Riho Kirss räägib pikemalt tehnosüsteemidest, mis sageli piiravad hoone eluiga, kuna sellised elemendid nagu kaablid ja ventilatsioonisüsteemid on mõeldud kestma vaid teatud aja. „Tehnosüsteemid vananevad kiiresti, need tuleb asendada, nende kasutamine jätab oma jälje,“ tõdeb ta, osutades, et renoveerimine ei suuda alati anda ehitisele uusi vajalikke funktsioone.