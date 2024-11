Riigikontroll on kriitiline: riigieelarve koostamine meenutab juhi, sihi ja lõputa eksperimenti

„Põhiküsimus ei ole selles, kas eelarve peaks olema tegevuspõhine või mitte,“ ütles riigikontrolör Janar Holm. „Eelarve saab olla ühe, teise või kolmanda põhine. Riikide kogemus näitab seda, et erisuguseid elemente on samaaegselt kasutuses paljude riikide riigieelarvetes. Põhiküsimus on lähenemisviisi sobivuses, otstarbekuses, rakendamise võimekuses ja oskustes. Riigieelarve võib olla mille põhine tahes – peaasi, et see annaks selge pildi sellest, kellele, kui palju ja mille jaoks raha on kavandatud ning esitatav info ei oleks vigane.“

Riigikontrolör lisas, et kuigi leidub neid, kes püüavad taandada riigieelarve probleeme pelgalt teisejärguliseks vormiküsimuseks ja tühikargamiseks, pole see tegelikkuses kindlasti nii. „See, kellele, kui palju ja mille jaoks raha riigieelarvest antakse, on väga ja vägagi sisuküsimus. Eriti nüüd, kitsamatel aegadel, aga mitte ainult, on vaja aru saada, millele raha kulutatakse. Riigieelarve peab seda võimaldama. Praegu ei võimalda. Sisuküsimus on see ka seetõttu, et avalikkusel peab olema ülevaade, milleks maksuraha kasutatakse. Ja ka seetõttu, et just riigieelarve seab täitevvõimule raha kasutamise piirid ning annab hiljem võimaluse kontrollida, kas raha ettenähtud otstarbeks ka kasutati. Sisuliseks küsimuseks ei ole ainult see, kuidas riigieelarve tulusid suurendada, vaid ka – ja vahest isegi eelkõige – see, kuidas maksudena laekunud raha kasutatakse,“ ütles Janar Holm.