Oluline verstapost: Enefit Volti avalikus laadimisvõrgus on nüüd üle 1000 laadimisotsiku

„Tuhande laadimisotsiku täitumine on Enefit Volti jaoks oluline verstapost ning suur samm rohelisema ja puhtama transpordivõrgustiku suunas,“ ütles Enefit Volti ärijuht Jaanus Riiner. „Oleme uhked, et suudame pakkuda oma klientidele usaldusväärset ja tihedat laadimisvõrku, mis katab märkimisväärse osa Baltikumist ja Poolast.“

Praegu kuulub Enefit Volti avalikku laadimisvõrku 500 laadimisjaama ehk teisisõnu 1000 laadimisotsikut, mis paiknevad ligi 320 asukohas üle kõigi nelja koduturu. Neist 222 laadimisjaama asuvad Eestis. Enefiti eesmärk on 2025. aasta lõpuks laadimisvõrgus olevate laadijate arvu kahekordistada.

„Meie soov laadimisvõrgu arendajana on pakkuda elektriauto omanikele kindlustunnet laadimise kättesaadavuse ees ning vabadust liikuda sõltumata riigipiiridest. Kui varem on elektriautode laialdasemat kasutuselevõttu pidurdanud hirm sõiduulatuse ees, siis tänasel päeval, kus laadimisvõimalusi lisandub järjest rohkem, ei tohiks see olla takistus,“ lisas ta.