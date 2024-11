KUULA | Kinnisvaragurud räägivad sellest, mis peab su tulevase kodu juures olema ja mis seal olla ei tohi

Saade algab kahe lühikese teemaga – kas sügis toob uue ostulaine kinnisvaraturule ning mida tähendavad langevad intressid laenajale? Ühel saatejuhil on varnast võtta ka arvutused.

Kinnisvara hind sõltub palju asukohast ning keskkonnast laiemalt, kuid kas me saame väita, et vanalinnas on kõige parem elada? Aga Saaremaa metsade ja põldude vahel? Mis teeb kodust kodu ja annab sellele ka väärtuse ning mis tõmbab kinnisvara hinda hoopis alla? Kuula kõike seda podcast’ist.