Utilitas avas Läti suurima akupargi

Utilitas Windi juhatuse esimees Rene Tammist selgitas, et projekti ajastus on oluline, kuna vähem kui 100 päeva pärast ühendatakse Eesti, Läti ja Leedu elektrisüsteemid Venemaa omast lahti ning liidetakse Mandri-Euroopa elektrivõrgu ja vastava sagedusalaga.

„Tārgale akupark on valmis pakkuma elutähtsat sagedusteenust ajal, mil nõudlus selle järgi on suur. Sellised salvestuslahendused on taastuvenergial põhineva elektrisüsteemi tuleviku seisukohalt väga olulised. Lisaks on Tārgale akupark järjekordne näide Balti riikide ülesest koostööst, mis aitab tugevdada nii Eesti, Läti kui ka Leedu energiajulgeolekut,“ rõhutas Tammist.