Tallinna börs otsustas ELMO Rendi börsilt välja visata

Komisjon viitab, et otsuse taga on mitmeid asjaolusid. Nimelt viitab komisjon, et hoolimata börsi nõudest on ELMO Rendi juhtkond keeldunud saneerimisnõustaja aruande tervikuna avalikustamist. Seeläbi on firma rikkunud First Northi reglementi.

Nimelt avalikustas ELMO Rent septembri keskel, et saneerimisnõustaja Andres Juhkam on esitanud kohtule avalduse saneerimiskava lõpetamiseks, kuna saneerimises on esinenud puudusi. Firma ei nõustunud selle hinnanguga, uskudes, et kava täitmine on jätkuvalt võimalik. ELMO Rendi juhtkond ei avaldanud küll saneerimisnõustaja täielikku põhjendust.

Lisaks pole ELMO Rent jätkuvalt esitanud auditeeritud 2023. majandusaasta aruannet. Börs andis firmale ajapikendust, kuid tähtajaks oli 1. november, mis on nüüdseks läbi. Sealjuures on tasumata ka leppetrahv.

Lisaks puudub ELMO Rendil nõustaja. Nimelt otsustas advokaadibüroo Sorainen erakorraliselt lõpetada nõustamislepingu 9. oktoobril.

„Komisjoni hinnangul on Emitent rikkumises mitme erineva ja olulise kohustusega ning esinevad piisavad alused Börsi pädevusse kuuluvate õiguskaitsevahendite rakendamiseks. Kohustuste faktiline rikkumine on tõendatud Börsi poolt läbiviidud järelevalvemenetluse käigus tuvastatud asjaoludega, sh Emitendi enda poolt antud selgitustega. Komisjon leidis, et rikkumised ei ole vabandatavad. Komisjon märkis, et arvesse võeti ka Emitendi väljendatud seisukohta, et ei ole kavatsust teha väljumisvõimalust ülevõtmispakkumise näol,“ märkis börsikomisjon avalduses.

Nii leidis komisjon, et antud asjaoludel ja arvestades rikkumiste hulka, ei taga kauplemise jätkamine investorite huvide kaitset. ELMO Rent on kauplemise lõpetamise arutamise asjaolust olnud teadlik ning tal on olnud võimalus avaldada arvamust.