Kohus: finantsinspektsioonil oli õigus hoiatada avalikkust tegevusloata krediidiandja eest

Laenuandmine vajab reeglina tegevusluba

Finantsinspektsiooni juhatuse liikme Siim Tammeri sõnul on oluline, et ühiskond mõistaks, et kui üks isik, sealhulgas ka füüsiline isik, annab krediiti teistele füüsilistele isikule, siis selline tegevus vajab reeglina krediidiandja tegevusluba. „Mari-Liis Michelsoni osas tuvastas finantsinspektsioon, et ta andis füüsilistele isikutele seaduse vastaselt krediiti ning oli just loonud uue portaali krediidi veelgi mugavamaks väljastamiseks. Et kaitsta võimalikke uusi füüsilisi isikuid lubamatu krediidiandja eest, tegi Finantsinspektsioon hoiatusteate,“ märkis Tammer.

Tammer lisas, et tegevusloata tegevuse tuvastamisel on finantsinspektsioonil võimalik üldiselt käituda kahel viisil: kas avaldada hoiatusteade või teha kuriteoteade prokuratuuri. Hoiatusteate tegemine on põhjendatud siis, kui hoiatusest tuleb reaalselt kasu, ehk see aitab ära hoida võimalikku rikkumist. Kuriteoteate teeb finantsinspektsioon reeglina siis, kui tuvastatud rikkumine on juba toime pandud, see vajab tõsisemat menetlust ja on vaja rakendada suuremas mahus tõendite kogumist politsei poolt. Sellised menetlused võivad lõppeda karistusseadustiku järgi kuni kolme aastase vangistusega.