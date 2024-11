Swedbanki ökonomist: Venemaa majandus on üle kuumenemas

Valitsussektori ekspansiivne rahapoliitika suurendab inflatsioonisurvet

Valitsussektori enneolematud sõjakulutused ei ole Venemaa majandust üksnes toetanud, vaid on viinud majanduse ülekuumenemiseni. Mobilisatsioon ja sellega kaasnenud noorte spetsialistide lahkumine riigist on viinud struktuursete probleemideni tööjõuturul ning sõjatööstuse kasv on pinget veelgi lisanud.

See on omakorda vedanud palgakasvu, mis on eelmise aasta lõpust olnud 20% lähedal. Tugev palgakasv ületab inflatsiooni, mistõttu kasvab ka reaalpalk. Nii ettevõtete kui ka majapidamiste sissetulekute kiire kasv, pingeline tööjõuturg ning tugev majapidamiste kindlustunne on omakorda vedanud sisenõudlust. Pakkumine ei ole aga suutnud tugeva nõudlusega sammu pidada, mis on tugevdanud inflatsioonisurvet.

Järgmisel aastal plaanib Venemaa valitsus sõjakulutusi veelgi suurendada

Kui valitsus võttis eelmisel aastal vastu 2024. aasta riigieelarve ning 2025.–2026. aasta kava, siis sellega oli järgmiseks aastaks ette nähtud sõjakulutuste vähenemine (10,8 triljonilt rublalt 2024. aastal 8,5 triljoni rublani 2025. aastal). Sellest hoolimata sõjakulutused järgmisel aastal hoopis tõusevad. Septembri lõpus riigiduumasse saadetud 2025. aasta riigieelarve eelnõus on ette nähtud sõjakulutusteks 13,5 triljonit rubla (ligi 125 miljardit eurot) ehk 6,3% sisemajanduse kogutoodangust (SKT-st). Sellega tõuseb sõjakulutuste osakaal kogukuludest 32,5 protsendini. Kui lisada siia juurde sisejulgeolekule planeeritavad 3,5 triljonit rubla, tõuseb osakaal 41 protsendini kogukuludest.

Samas võivad tegelikud sõjalised kulutused kujuneda planeeritavast veelgi suuremaks, nii nagu see on tõenäoliselt olnud ka varasematel aastatel. Venemaa valitsussektori kogukulutused on viimastel aastatel ületanud eelarveseadusega ettenähtud eesmärke. 2023. aastal ületasid kogukulutused eesmärki 7% ehk 2 triljonit rubla ning sel aastal prognoosib Venemaa rahandusministeerium, et kogukulud ületavad eesmärki üle 7% ehk 2,7 triljonit rubla.

Soome Panga arvutuste järgi moodustavad sõjalised kulutused sel aastal kokku ligi 15 triljonit rubla ning järgmisel ligi 19 triljonit rubla.