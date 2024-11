Kinnisvaraturu ülevaade: oktoobris murdus Tallinnas märgiline tuhande tehingu piir

„Üle tuhande tehingu teeb tõesti rõõmu, kuigi nii-öelda päris headest aegadest lahutab meid veel paar-kolmsada tehingut kuu kohta,“ rääkis Martin Vahter, kes peab kasvu kõige olulisemaks teguriks kiiresti langenud euribori. „Ennekõike on madalama intressi puhul väiksemad nii sisenemislävend kui konkreetne laenumakse, aga mitte vähem oluline on ka inimeste taastuv usk sellesse, et laenuraha on neile taas taskukohane,“ lisas 1Partneri juht, viidates, et tehinguaktiivsuse tõus on olnud märgatav – kui esimesel poolaastal tehti Tallinnas igal tööpäeval keskmiselt umbes 35 tehingut ja kolmandas kvartalis üle 40 kinnisvaratehingu, siis oktoobris tehti päeva kohta juba üle 45 tehingu.