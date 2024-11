KASULIK | Ekspert vastab: kuidas kujuneb kaugkütte hind?

Kaugkütte hinda kontrollib konkurentsiamet

Kaugkütteettevõtted ei saa hinda meelevaldselt määrata, vaid see peab olema kooskõlas konkurentsiameti kehtestatud reeglitega. Konkurentsiamet kontrollib ettevõtete kuluarvestust ja lubab neile ka teatud tulukust. Hinnavalem on välja töötatud selliselt, et hoida hinda tarbijate jaoks võimalikult madalal, kuid samas tagada ettevõtte jätkusuutlikkus.

Kui muutuvad hinna püsikomponendid, läbib kaugküttepakkuja põhjaliku hinnamenetluse, kus analüüsitakse kõikide kulude põhjendatust ja ettevõtte tegevust teenuse efektiivsemaks muutmisel. See toimub vähemalt kord kolme aasta jooksul. Kui muutuvad muutuvkomponendid, on hinnamenetlus kiirem.

Miks võib hind piirkonniti palju erineda?

Sageli küsitakse, miks on eri piirkondades kaugküttel väga erinev hind. Kindlasti mõjutavad hinda kasutatavad kütused ning katlamaja ja võrgu seadmed – kuid erinevusi esineb ka siis, kui need kõik on üsna sarnased. Üks oluline hinnamõjutaja on võrgu kompaktsus ehk see, kui pikk on kaugkütte võrk ühe tarbija kohta. Mida rohkem tarbijaid ja lühem võrk, seda soodsam teenus.