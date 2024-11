Süvatehnoloogiaettevõtted on sel aastal kaasanud rekordmahus investeeringuid

Startup Estonia andmetel tegutseb Eesti idusektoris 165 süvatehnoloogiaettevõtet ning nende kogukäive oli aasta kolmanda kvartali lõpu seisuga 233 miljonit eurot. Ka käibekasvu näitajate poolest edestavad süvatehnoloogiaettevõtted idusektori keskmist – kui Eesti idusektor on tänavu käivet kasvatanud 13%, siis süvatehnoloogia ettevõtete käive on kasvanud ca viiendiku ehk 19% võrra.

Rahvusvahelised investorid tunnevad huvi

Startup Estonia süvatehnoloogia juht Vaido Mikheim tõi välja, et teadus- ja tehnoloogiamahukale ettevõtluse arendamisele on täna pööratud nii asutajate kui ka kohalike ja rahvusvaheliste investorite tähelepanu. „Eesti süvatehnoloogiasektor on täna heas hoos ning rahvusvaheliste investorite huvi on tuntav. Seda tõestas ka möödunud kuul Tallinnas esimest korda toimunud Tech Tour investorkohtumine üle 50 rahvusvahelise suurinvestori osalusel. Investorite tagasiside meie süvatehnoloogiaettevõtete osas oli ühtaegu positiivne ja asine. Nähakse potentsiaali, kuid samas tahetakse näha selgemalt defineeritud ja tugevamalt kaitstud intellektuaalomandit,“ ütles Mikheim ning avaldas lootust, et lähikuudel on oodata uudiseid ka uutest rahastamise tehingutest.