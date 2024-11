Läti valitsus asub ohjeldama toiduainete hindu. „Supermarketites on näha kartelli tunnuseid“

Esmaspäeval toimunud koalitsioonipartnerite kohtumise järel kinnitas plaani olemasolu Uue Ühtsuse parlamendifraktsiooni juht Edmunds Jurēvics, kelle sõnul arutati toidukaupade hindade teemat põhjalikult.

Jurēvicsi hinnangul on Läti kaupluskettide tegevuses näha kartellile viitavaid märke, kirjutab Läti Delfi. „Näeme, et toiduhinnad on põhjendamatult kõrged,“ rõhutas ta.

Kuigi konkreetsed lahendused hindade alandamiseks pole veel paigas, on koalitsioonil ühtne arusaam, et Lätis puudub tegelik vaba jaeturg ning toiduhinnad on osaliselt põhjendamatult kõrged. Koalitsioonipartnerid on Jurēvicsi sõnul üksmeelel, et konkurentsi soodustamiseks tuleb parandada hinnastamise läbipaistvust ja andmete kättesaadavust.

Põllumajandusminister Armands Krauze kinnitas, et lahendusi otsitakse koostöös valdkonna ühendustega. „Lõpptulemusest peavad võitma elanikud – toidukaupade tarbijad,“ rõhutas Krauze, toonitades hinnakujunduse läbipaistvuse tähtsust.

Läti majandusminister Viktor Valainis lisas, et ministeerium on kogunud erinevaid meetodeid kogu Euroopa Liidust. Näiteks on tema sõnul andnud häid tulemusi Prantsusmaal kasutusel olev meetod, mis keelab toidukaupade utiliseerimise. See peaks ajendama kaupmehi alandama hindasid juba 4–5 päeva enne säilivustähtaja lõppu, mitte alles viimasel päeval, mil kaup tootjale tagasi saadetakse.

Kõiki meetmeid ei avalikustata

Läti Televisiooni saates „Tänane küsimus“ avaldas Jurēvics, et majandusministeerium on välja pakkunud mitmeid lahendusi, kuid kõiki neist avalikult ei jagata, et „teine pool ei saaks ette valmistuda“. Ühe toetatava meetmena nimetas ta siiski täiendavate kaupluskettide Lätti meelitamist, et tekitada senistele tegijatele suuremat konkurentsi. Samuti plaanib Läti majandusministeerium aasta lõpuks välja töötada ettepaneku toidukaupade maksimaalse juurdehindluse määra kehtestamiseks.