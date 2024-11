LHV: eestlaste keskmine kodulaenumakse jääb alla 900 euro kuus

LHV eraisikute finantseerimise juht Catlin Vatsel selgitab, et laenu taotlemine koos kaastaotlejaga tuleneb osaliselt kinnisvara jätkuvalt kõrgest hinnatasemest, millest tingitult võib laen olla üksinda taotlejale liiga suur finantskoormus. „Kuigi euribori kõrge tase võiks tähendada suuremat koormust, moodustab laenumakse tavaliselt umbes 35% taotleja sissetulekust. Kui laen on võetud kahe peale, on see reeglina väiksem,“ selgitas Vatsel.

Tema sõnul peegeldab koos kaastaotlejaga laenuvõtmine, et koduostjad hindavad oma finantsvõimekust realistlikult ja suudavad kohustusi täita ka keerulisematel aegadel. Lisaks mõjub laenuvõtjaile positiivselt euribori langus, kuna koduostjatele jääb edaspidi rohkem vaba raha kätte, mis loodetavasti aitab leevendada talvel kerkivaid eluasemega seonduvaid kulusid.

„Kodulaenu refinantseerimise vastu on sel aastal olnud suur huvi ja kliendid otsivad enda jaoks paremaid lahendusi. Seda võimaldab pankadevaheline üsna tihe konkurents. Küll aga võib arvestada, et oma pangas intressi ülevaatamine ja laenulepingu muutmine on mõistlik eelkõige neil, kelle laenulepingu sõlmimisest on möödunud pikem aeg või kelle finantsolukord on oluliselt paranenud,“ märkis Vatsel.

LHV keskmine laenusumma oli kolmandas kvartalis 146 000 eurot, mis on 6000 eurot rohkem kui eelmisel aastal samal ajal. „Mõistagi on kinnisvara kallim Harjumaal, Tallinnas ja Tartus, samas kui mujal Eestis on kinnisvara hinnad oluliselt madalamad. Näiteks on keskmise suurusega korteri tervikhind Tallinnas 137 000 eurot, Tartus 116 000, Pärnus 94 000, Rakveres 66 000 ja Viljandis 68 000 eurot,“ lisas Vatsel.

Omafinantseeringu summa on langenud

LHV ülevaatest selgub, et omafinantseeringu keskmine summa on langenud, jäädes praegu 36 000 euro juurde, mis on ligi 4000 euro võrra madalam kui möödunud aastal. „Inimesed kasutavad omafinantseeringu katteks peale rahaliste vahendite ka teist kinnisvara,“ kommenteeris Vatsel.