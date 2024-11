Swedbankis on teise pensionisamba makseid suurendanud rohkem inimesi kui teistes pankades kokku

Neist 34 316 on otsustanud suurendada sissemakset 6%-ni ning 20 332 on esitanud avalduse, et tõsta sissemakset 4%-ni. Täpsemalt on alates tänavu aasta algusest võimalik valida, kas maksta oma brutopalgast teise sambasse jätkuvalt 2 protsenti või suurendada maksemäär 4 või 6 protsendile. Tõstetud maksemäär hakkab kehtima 2025. aastast. Selleks, et maksemäär muutuks alates uuest aastast, tuleb avaldus esitada hiljemalt novembri lõpuks. Kui esitada avaldus detsembris, muutub maksemäär ülejärgmise aasta jaanuarist.