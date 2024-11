Eesti Energia hoiatab: 2028. aastal võib tekkida elektri puudujääk

Eleringi juhatuse liikme Erkki Sapi sõnul on lähiaastatel varustuskindluse tagamiseks vajalik 1000 megavatti juhitavat võimsust strateegilise reservina olemas. Sapp lisas, et 2030. aastast kasvab vajadus 1200 megavatini, mis eeldab lisaks olemasolevatele ka uute juhitavate tootmisvõimsuste rajamist.

Kliimaministeeriumi energeetikaosakonna juhataja Rein Vaksi sõnul on ministeerium välja töötamas seadusemuudatust, mis võimaldaks alates 2026. aastast maksta põlevkivielektrijaamadele ja teistele juhitavatele jaamadele toetust elektrisüsteemis valmisoleku tagamiseks. Vaks rõhutab, et mida varem on võimalik jaamadele lisatulu tekitada, seda kindlam on ka 1000 megavati eesmärgi täitmine lähiajal.