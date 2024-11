Toomas Hendrik Ilves investeeris Eesti tehisintellektifirmasse

Investeerimisringi vedasid Euroopa Rekonstruktsiooni- ja Arengupanga (EBRD) riskikapitalifirma EBRD Venture Capital ning Eesti riskikapitalifirma Tera Ventures. Lisaks osalesid investeerimisringis senised investorid, nagu Day One Capital ja Metis Ventures, kuid ingelinvestorina ka näiteks president Toomas Hendrik Ilves. Investeeringu abil soovib Miros toetada tootearendust ja laiendada enda tegevust USA turul.

Miros (varasema nimega Find.Fashion) on 2019. aastal asutatud ettevõte, mille põhitegevus on visuaalse otsingumootori tarkvara arendamine ja litsentseerimine rõivakaupmeeste veebipoodidele. Tänavu aasta alguses kirjeldas ettevõte Geeniusele, et Miros üritab lahendada probleemi, millega seisavad silmitsi paljud e-poodides šoppavad kliendid: otsing ei tööta piisavalt hästi. Toksides otsingulahtrisse märksõnu, mis võiks justkui meelepärase kaubani viia, genereerivad e-poed tüüpiliselt kümnete lehekülgede kaupa vasteid, millest „läbinärimine“ kulutab tublisti närvi ja võib päädida ikkagi sellega, et soovitut ei leiagi.

Portaali eu-startups.com info kohaselt oli see, et otsimootorid ei anna tihti sobivaid vastuseid, ka põhjus, miks otsustas firmasse investeerida Toomas Hendrik Ilves. Ta ütles, et tal võttis kõigest 17 minutit aega, et teha investeerimisotsus. Investeerimise kasuks otsustas ta pärast ise kogemist, kuidas Mirose tehisarul põhinev visuaalne otsingutehnoloogia töötab, ja nähes, et see võiks muuta veebis ostlemise paremaks.

Mirose investorite seast leiab ka endise peaministri Taavi Rõivase. Täpsemalt on firmas osalus Silventure OÜ-l, mille omanikud on Väino Kaldoja firma AS Silberauto (89% osalus) ja Rõivase firma Inspiring Minds OÜ (11% osalus).