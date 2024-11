Eksperdid: ettevõtjatel tuleks autopargi uuendamisel vaadata registreerimistasust kaugemale

Luminori äripanganduse juhi Marjan Savtšenko sõnul võis eeldada, et automaksu eel suureneb uute autode müük oluliselt. „Kui võinuks arvata, et ettevõtjad soovivad enne automaksu tulekut autoparke uuendada, siis oodatud automaksueelset ostubuumi toimunud pole ning uute autode kättesaadavus on endiselt hea. Samal ajal on automüüjate sõnul huvi suurenenud kasutatud autode vastu,“ nentis ta.

Registreerimistasu on võimalik liisingusse põimida

Automaks koosneb kahest osast – registreerimistasust ja aastamaksust. Luminori liisingu juht Kristel Karjus selgitas, et registreerimistasu tuleb maksta auto esmaregistreerimisel või esimesel omanikuvahetusel. Kui kliendil on auto liisingus ning ta selle uuel aastal enda nimele tahab vormistada, siis registreerimistasu maksta ei tule, kuid kui klient hiljem auto edasi müüb ning toimub omanikuvahetus, siis rakendatakse ka registreerimistasu.

„Ettevõtja peaks mõtlema, kas ta tahab registreerimistasu maksta kohe või seda finantseerida. Ise maksmise korral käibemaksu ei lisandu, finantseerimise puhul küll, sest see liigitub teenuse osutamise alla. Sisuliselt tähendab see seda, et registreerimistasu on võimalik liisingusse põimida,“ ütles Karjus.

Ta lisas veel, et kui inimene on tellinud endale tehasest meelepäraste lisade ja sisustusega auto, mis jõuab kohale 1. jaanuaril, siis tuleb maksta registreerimistasu. Need, kes alles plaanivad isikupärastatud autot tellida, lootes samal ajal registreerimise maksust pääseda, on Karjuse sõnul juba tõenäoliselt hiljaks jäänud.

Soomes autopark maksu tõttu vananes

AMTEL-i tegevjuhi Meelis Telliskivi hinnangul tuleks ettevõtjatel autopargi uuendamise otsuseni jõudmisel vaadata registreerimistasust kaugemale. „Ettevõtja peaks lõpliku hinnangu tegemisel vaatama ka aastamaksu, sest suurema autopargi korral võib ka see olulist rahalist mõju avaldada. Küsimus jääb, kas suure autopargiga ettevõtja suudab automaksu võtta enda kanda või suunab lõpptarbijale,“ sõnas ta.