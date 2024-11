Nii nagu Eestis, on ka Leedus tekkinud tõsine arutelu restoranide ja söögikohtade tuleviku üle. Mitmed tuntud toidukohad on olnud viimasel ajal uksi sulgenud, samas kui teised püüavad ellu jääda hindu tõstes. Sageli võib see tähendada aga klientide kaotamist, kirjutab Delfi.lt.