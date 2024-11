Üle 86-miljoniline suurinvesteering. Elering pingestas sünkroniseerimiseks olulise elektriühenduse

Elering on edukalt lõpetanud Viru-Tsirguliina 330-kilovoldise õhuliini rekonstrueerimistööd, mis on osa Mandri-Euroopaga sünkroniseerimise suurprojektist. Tegemist on Eesti jaoks ühe suurema ja olulisema sünkroniseerimiseks vajaliku füüsilise taristu objektiga. Ühendus pingestati täna, 5. novembril.