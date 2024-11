Viis küsimust iseendale, aitamaks otsustada, kas valida autolaen või -liising

1. Kas eelistad fikseeritud kuumakseid või oled valmis riskima euriboriga seotud muutustega?

Autoliisingu intress on seotud euriboriga, mis tähendab, et liisingukuumaksed võivad ajas muutuda, sõltuvalt euribori tõusust või langusest. Autolaenul on aga fikseeritud intressimäär, seega on maksed kogu laenuperioodi vältel sama suured. Kui eelistad planeeritud süsteemi ja soovid kindlaid igakuiseid kulusid, võiks autolaen olla sinu jaoks parem valik. Võrreldes kogu intressi suurust, on autoliising praegu koos euriboriga sarnane autolaenuga.

2. Kas plaanid osta uuema või vanema auto?

Liisingut pakutakse enamasti uuematele sõidukitele, sest seal on auto vanusele ja seisukorrale seatud rangemad nõuded. Autolaenul ei ole üldjuhul sõiduki vanuse ega seisundiga seotud piiranguid. Kui planeerid ostu auto hinna järgi, on liisingu puhul maksimaalne laenusumma suurem, ent kui oled soetamas mõne aasta vanust või vanematki autot, ei oma see tegur suurt tähtsust – ka autolaenu puhul ulatuvad laenusummad kuni 30 000 euroni, mis katab tavaliselt auto maksumuse.

3. Kas oled autot ostes valmis tegema sissemakse?

Autoliisinguga kaasneb üldjuhul sissemakse nõue, mis on tavaliselt 10–20% auto hinnast. See võib olla takistuseks, kui sul pole auto ostmiseks vajalikke vahendeid kohe tagataskust võtta. Autolaenu puhul sellist nõuet ei ole – ei nõuta ei sissemakset ega tagatist ning kogu laenusumma saad kohe korraga kätte, ilma et peaksid midagi ette tasuma. See tegur on oluline ka auto valikul, sest kui liisingut lähed taotlema kohe kindla auto jaoks, siis autolaenu puhul võid teha ka vastupidi – esmalt näed, kui suurt laenusummat saad endale lubada, ja alles siis asud autot valima.

4. Kas soovid lisaks liikluskindlustusele vormistada ka kaskokindlustuse?