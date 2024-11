Elisa teleteenuse kasutamine oli öösel häiritud

Elisa meelelahutusteenuste valdkonna juht Kertu Popp sõnas, et täna öösel toimus Elisa TV teenusserveri tarkvara uuendamine, millega seoses oli TV-teenuse kasutamine häiritud. „Kõik mõjutatud TV-teenuse kliendid said meilt selle kohta ka varem teavituse, kuid mõistame, et see võis tekitada pahameelt ja vabandame ebamugavuste pärast,“ lisas Popp.