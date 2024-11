Omniva tulud kolmandas kvartalis kasvasid. Ettevõte on siiski nelja miljoni euroga kahjumis

Omniva olulisemad tegevused kolmandas kvartalis

Kaunases avati 22 000 ruutmeetri suurune Omniva logistikakeskus, mis aitab kaasa ettevõtte rahvusvaheliste turgude tulemuste parandamisele ja loob paremad võimalused e-kaubanduse kasvuks. See on Omniva siiani suurim investeering, ulatudes 42 miljoni euroni. Kaunase uus keskus suudab sorteerida kuni 12 000 pakki tunnis ja keskuses on 2500 ruutmeetrit kontoripinda 120 töökoha jaoks.