Finantsteenuse juht annab nõu: kuidas säästa unistuste puhkuseks 3000 eurot aastas?

Oma rahaasjade jälgimine ei ole alati lihtne: paljudel on mitu pangakontot, püsimakseid ja teisi finantskohustusi. „Kui inimene kuuleb, et peab oma rahaasju jälgima, kujutab ta ette tšekkide kogumist ja tundide kaupa arvutustabelite täitmist. Tänapäeval ei pea õnneks sellise paberimajandusega enam ise tegelema, sest on mitmeid uuenduslikke tööriistu eelarve nutikaks korraldamiseks. Näiteks saab isiklike rahaasjade haldamise teenuse Perfi kaudu ühendada oma arvelduskontod ja näha kõiki tehinguid ühes kohas. Platvormil saab mugavalt kulusid automaatselt kategoriseerida ja reaalajas jälgida, kuhu raha tegelikult läheb. Kui ülevaatest joonistub välja, et kuus kulub näiteks kohvile ligi 100 eurot, siis ehk järgmisel korral mõtled juba pikemalt — äkki võiks vähemalt pool sellest summast säästa puhkuseks?“ sõnab Aušra Čiuplienė.

Esiteks tuleb teadvustada, kuhu ja millele raha kulub. Perfi tegevjuhi sõnul on rahaasjade haldamise juures suurimaks murekohaks teadmatus: „Sageli mõtleme kuu lõpus, et kuhu küll raha kadus: tundub, et midagi suurt ja olulist kuu jooksul ei ostnud, aga kontojääk räägib teist juttu. Just see on säästmise puhul oluliseks võtmekohaks. See ei tähenda, et peaksime endale kõike keelama ja igat senti lugema, vaid et oleksime teadlikud, kui palju võime endale lubada.“

„Kui iga kord tanklas või auto laadimisjaamas peatudes ostad ka kohvi kaasa, võib päevane kulutus ulatuda väga lihtsalt paarist eurost kuni kümne euroni. Soe jook ja saiake, koogitükk kohvikus, uus näoseerum või väike mänguauto lapsele — kõik need pisiasjad kogunevad päeva lõpuks summaks, mille oleks saanud säästa. Kui panna need 8-10 eurot iga päev säästukontole või hoiusesse, saaks aasta lõpuks kokku juba üle 3000 euro. Ja kui kõik pereliikmed teeksid veel sama... saaks päris mõnusa puhkuse, eks? Nende mõne euro säästmine päevas on täiesti võimalik ja seda ilma suurema vaeva või pingutuseta — piisab vaid paarist lihtsast reeglist ja tööriistast, mis aitavad igapäevaseid rahaasju hallata,“ kommenteerib Perfi Baltikumi ja Poola tegevjuht Aušra Čiuplienė.

Perfi juhi sõnul on eelarve jälgimise abivahendi valimisel oluline arvestada ka turvalisusega: „Enne, kui annad oma andmed mõnele rahahalduse platvormile, tuleb veenduda: kas teenust pakkuv ettevõte on tuntud ja juba aastaid edukalt tegutsenud, kas see on seaduse ja regulatsioonidega vastavuses ning kas seda kontrollivad asjakohased ametiasutused. Oma pangakonto tasub mõne finantsplatvormiga liita ainult siis, kui oled selle usaldusväärsuses kindel.“

„Nähtamatud“ kulud ja eelarve ümberkorraldamine

Lisaks väikeste igapäevaste kulutuste hoolikale jälgimisele tuleb tähelepanu pöörata ka niinimetatud „nähtamatutele“ väljaminekutele, mis võivad samuti moodustada suure osa kogukuludest. „Nähtamatute kulude all pean silmas erinevaid kuupõhiseid tellimusi, näiteks voogedastusplatvormide, rakenduste jms tasusid. Need kipuvad väga lihtsalt ununema: tellime teenuse, mida võib-olla ei kasutagi, aga need 5 eurot kuus tiksuvad ikka iga kuu vaikselt maha. 5 eurot kuus ei tundu muidugi palju, kuid aastas on see 60 eurot ja kui selliseid tellimusi on mitu, võib summa ulatuda 120 euroni või rohkemgi. Puhkusereisi puhul võib 120 euroga mõnikord saada hea diiliga ka edasi-tagasi lennupiletid. Seetõttu soovitan soojalt oma „nähtamatud“ kulud üle vaadata ja selles osas kord majja luua,“ soovitab Perfi tegevjuht.

Aušra Čiuplienė sõnul tuleb pärast selliste kulude „lekete“ avastamist teha veel üks oluline samm: suunata need summad säästmisse. „Kui me lihtsalt lõpetame ebavajalikud tellimused või kohvi ostmise, ei tähenda see, et raha automaatselt koguneb, sest võime selle kogemata mujal ära kulutada. Seepärast on ülioluline oma eelarve ümber korraldada ning selgelt määratleda, kui palju kulutame püsikuludele, kui palju lubame endale n-ö elu nautimiseks ja kui palju paneme iga kuu säästukontole, et aasta lõpus oleks meil piisavalt raha unistuste puhkuseks. Näiteks, kui oled arvutanud, et saad kuus väikestest ebaolulistest kuludest säästa 300 eurot, tasub need 300 eurot kohe kuu alguses või pärast palga saamist säästukontole kanda, et neid kogemata ära ei kulutaks. Lisaks saab erinevate eelarve haldamise tööriistadega nagu Perfiga seada kindlaid eesmärke ja muuta säästmine veelgi lihtsamaks.“

Perfi juhi sõnul saab igaüks säästa suurema või väiksema summa puhkuseks — tuleb vaid leida endale sobivaim abivahend isikliku eelarve haldamiseks ja seada piirid impulsiivsetele, ebavajalikele ostudele.

