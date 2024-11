Oktoober oli Tallinna kinnisvaraturul selle aasta kõige aktiivsem kuu

Oktoobris sõlmiti maa-ameti mitteametlikel andmetel korteriomandina võõrandatud eluruumidega 834 tehingut, mis on 119 tehingut rohkem kui septembris. 2023. aasta oktoobrikuuga võrreldes oli korterite ostu-müügitehinguid Tallinnas 23% rohkem. Kokku on sel aastal Tallinnas tehtud 6615 korteriomandi eluruumidega ostu-müügitehingut, mis on 6% vähem kui möödunud aastal samal perioodiga.

Huvi uute korterite vastu on kasvanud

Tallinna uute kodude müügiarvudes on aga näha väikest tõusu nii eelmise kuu kui ka möödunud aastaga võrreldes. Uusi kodusid müüdi Citify andmetel oktoobris Tallinnas 121, mis on 15 rohkem kui septembris. Kui võrrelda uute kodude oktoobrikuu müügiarvu möödunud aasta sama kuuga, siis on tõus olnud 42%. Selle aasta jooksul on uute kodude tehingute arv mullusega võrreldes kasvanud 16,2%.