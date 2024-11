USA ettevõte eksportis Soome kaudu Venemaale keelatud kaupa

Kaupade hulgas oli komponente, mida USA kaubandusministeerium on pidanud Venemaa relvatööstuse jaoks eriti oluliseks. Sarnaseid komponente on leitud ka Venemaa enesetapudroonidelt.

„Ettevõte kasutas väidetavalt mitte ühte, mitte kahte, vaid kolme erinevat skeemi, et ebaseaduslikult ümber laadida tundlikku Ameerika tehnoloogiat Venemaale,“ ütles USA kaubandusministeeriumi tööstus- ja julgeolekubüroo (BIS) ekspordijõudluse eest vastutava abiministri asetäitja Matthew S. Axelrod. „Tänased süüdistused nii ettevõtte kui ka kahe tippjuhi vastu on suurepärane näide meie tööst, et tuua kohtu ette nii ettevõtted kui ka ettevõtte juhid, kes on väidetavalt meie eeskirjadest mööda hiilinud, et saada suuremat tulu.“