Ekspert jagab nõu: kuidas valmistuda automaksuks?

Kui su peres on mitu autot või seisavad vanemad sõidukid niisama registris, tasub need veel enne 2024. aasta lõppu maha müüa või registrist eemaldada. See vähendab tulevasi automaksukohustusi ning aitab vältida liigseid kulusid.

Kui plaanid uue auto soetamist, on mõistlik valida mudel, millel on madal CO2 heide ja võimalikult väike täismass, mis vähendab ka aastamaksu. Teatavad soodustused kehtivad ka näiteks elektri- ja hübriidautodele. Mõni auto võib küll olla massi mõttes kobakas, kuid kui tegemist on näiteks pistikhübriidiga, teeb see aastamaksu madalamaks.