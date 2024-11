Soome rahvusringhäälingu töötajad on šokis. Oht töö kaotada ähvardab pea 400 inimest

Soome meediaväljaanne Yle teatas täna, et alustab suuri muutuste läbirääkimisi, millesse on kaasatud umbes 1800 töötajat. Nendest 375-l on oht kaotada ka töö.

Meediaväljaannet esindava Mikko Martikaineni sõnul valdab personali šokk. „Personali esindajana loodame me alati, et kokkuhoiukohti otsitakse mujalt kui inimeste töökohtade arvelt. Jah, see on suur number,“ nentis ta.