Nordecon tegi kasumi poolest viimaste aastate ühe tugevaima kvartali

„Käesoleva aasta kolmandas kvartalis ei toimunud ehitusturu langevas trendis olulist suunamuutust. Tulevikku vaatavad indikaatorid, mis iseloomustavad nii ehitusturgu kui ka makromajanduslikku keskkonda, on vastukäivad, mistõttu ei saa öelda, et ehitusturg oleks lähikvartalitel kasvule pöördumas. See mõjutab nii avaliku kui ka erasektori valmisolekut ja kindlustunnet teha laiapõhjalisi investeeringuid rajatistesse ning hoonetesse,“ kirjeldas firma juhtkond olusid börsiteates.

Küll aga viidatakse, et sõltumata keerulisest turuolukorrast on kõik kolm olulist Nordeconi majandusnäitajat siiski positiivse trendiga. Nii jälgitakse firma siseselt kasumlikkust, müügitulu kasvu ja teostamata tööde portfelli. Kontserni brutokasumi määr oli kolmandas kvartalis 8,7% (aasta varem 3,5%), üheksa kuu peale kokku 7,1% (aasta varem 3,3%). Ettevõtte juhtkond kirjeldab, et kasumlikkus paranes nii hoonete kui ka rajatiste segmendis ning sellele on kaasa aidanud nii peatöövõtulepingutest tulenevate riskide parem maandamine kui ka pikkade, enne Ukraina sõja algust sõlmitud lepingute lõppemine 2023. aastal, mida enim mõjutas eelnevate aastate kiire ehituse sisendhindande kasv.