Merko ajaloo suurima ehitusobjekti lõpusirgele jõudmine paisutas börsifirma tulemusi

„Oleme kiirendanud tellijate soovil mõne objekti ehitust, mis on suurendanud jooksvalt me ehitusmahtusid, aidanud vähendada kulusid ja tõsta efektiivsust. Sellest tulenevalt lõpetasime 9 kuud kavandatust tugevama tulemusega,“ kommenteeris tulemusi Merko Ehituse juhatuse esimees Ivo Volkov.

„Jõudsime lõpusirgele mitme suure ja keerulise objektiga, sealhulgas Merko ajaloo suurima ehitusobjekti Arteri kvartaliga, mille 150 miljoni euro suurusest mahust on ligi 80% valmis. Arteri üks hoone on valmis, teise sisetööd on lõpusirgel ning kõrgeimas hoones sisetööd jätkuvad. Oleme olnud konservatiivsed kulude prognoosimisel ja riskide hindamisel, mille realiseerumist oleme objektide pika ehitusperioodi kestel suutnud vältida. Seega realiseerus mitme töösoleva objekti järgmisesse aastasse planeeritud müügitulu ja kasum käesolevas aastas,“ kommenteeris Merko Ehituse juhatuse esimees Ivo Volkov.

Ta lisas, et firma lõpetamata tööde portfell on heal tasemel, püsides terve käesoleva aasta jooksul üle 400 miljoni euro. „Turg on endiselt pingeline ja konkurents tihe, samuti on mõne ehitusteenuse pakkuja hindades täheldada oluliselt suurenenud riskiisu.“

Üheksa kuu kokkuvõttes ulatus Merko Ehituse müügitulu 378,7 miljoni euroni (+11,4%), teenides selle juures 44,7 miljonit eurot puhaskasumit (+28,4%).

„Ettevõtte tugev rahaline seis ja vähemate uute arendusprojektide käivitamine on aidanud meil hoida intressikulud madalal ka kõrgemate intresside perioodil. Ehitushindade kiire kasv on taltunud ja asendunud juba varasemalt prognoositud mõõduka 1–2% kasvuga aastas. Kuni ei ole ette näha energiahindade ja palkade vähenemist, ei ole põhjust oodata ka ehitushinnaindeksi langust,“ lisas Volkov.

Kontserni tulemustesse annab järjest tugevama panuse energiataristu ehitamise ja hooldamisega tegelev ühisettevõte Connecto Eesti, mille töömahud on kõrgel tasemel seoses valdkonda suunatavate suurte investeeringutega.