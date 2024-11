Automaks toob edu? Inbanki kasum kerkis kopsakalt

Inbanki juhatuse esimehe Priit Põldoja sõnul on ettevütte suurimaks kasuteguriks saanud autode finantseerimine, kasvades 64 miljoni euroni ja võrreldes eelmise aastaga 42%. „Ka teised Inbanki tootesegmendid näitasid stabiilseid tulemusi, jäädes üsna samasuguste müügimahtude juurde nagu eelmisel aastal. Leedus tõime iDeal kauplustes turule Apple’i toodete renditeenuse Smart Rent, mille järel on teenus nüüd saadaval kõigis kolmes Balti riigis. Samuti alustasime koostööd Tšehhi suurima elektroonikamüüjaga Datart,“ tõi esile Põldoja.

Põldoja sõnul on Inbanki finantstulemused võrreldes aastatagusega järjepidevalt paranenud. „Kuigi intressiootuste järsk muutus tõi kolmandas kvartalis kaasa nõrgemad tulemused kui esimesel poolaastal, siis Inbanki edasistele majandustulemustele mõjub intresside langus soodsalt. Usume, et Inbanki integreeritud finantseerimislahenduste suurepärane kvaliteet ja langevad intressimäärad toetavad oluliselt Inbanki kasvuambitsioone järgnevatel kvartalitel ja aastatel,“ rääkis Põldoja.

Inbank on Euroopa Liidu panganduslitsentsiga finantstehnoloogia ettevõte, mis ühendab kaupmehi, tarbijaid ja finantsasutusi järgmise põlvkonna embedded finance platvormil. Koostöös 6200 kaupmehega on Inbankil 881 000+ aktiivset lepingut ja hoiuseid kogutakse seitsmes Euroopa riigis. Inbanki võlakirjad on noteeritud Nasdaq Tallinna börsil.