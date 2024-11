Uuring: Eestimaa noori takistab ettevõtlusega alustamast hirm ebaõnnestumise ees

„On märgiline, et viiendik noortest ei alusta ettevõtlusega kartusest ebaõnnestuda, sest kuigi nii mõnelgi noorel võib juba kindel äriidee valmis olla, ei pruugi ta iskliku ettevõttega alustada üksnes hirmu tõttu ebaõnnestuda. Kusjuures on just see üks kõige keerulisemalt lahendatavaid takistusi, sest kui rahaliste vahendite hankimine ja teadmiste omandamine on süsteemselt edendatav ja arendatav, võib ebakindlus olla tihti sügavam ja vahel ka isikuomadustel põhinev väljakutse,“ rääkis SEB jaepanganduse valdkonna juht ja juhatuse liige Ainar Leppänen.