Hinnakasv muudkui süveneb. Ekspert: hinnad jätkavad tõusmist, mis viib tarbimise langusesse

Hindu tõsteti oktoobris võrreldes septembriga 0,6 protsendi jagu ning kui arvestada aastasiseseid sesoonseid kõikumisi, siis tõusid hinnad 0,9 protsenti, ning võrreldes tõsteti hindu aasta varasemaga 4,1 protsenti. Kaupade hindu on tõstetud 2,3 protsendi jagu ning teenuste hindu 7,1 protsendi ulatuses. See hinnatõus on jätkuvalt liiga suur Eesti jaoks, see vähendab kohalikku ostujõudu ning teeb meie kaubad ja teenused välismaal liiga kalliks.