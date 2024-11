Suur koostöö: Wolt lööb käed Revolutiga

„Otsime pidevalt uusi võimalusi, kuidas uuenduslike partnerluste kaudu klientidele veelgi rohkem väärtust pakkuda. Koostöö Revolutiga on selleks suurepärane võimalus. Revoluti kaartide tasulistesse pakettidesse Wolt+ liikmelisuse lisamisega soovime veelgi täiustada klientide ostukogemust, pakkudes neile suuremat kokkuhoidu ja tootevalikut, eksklusiivseid soodustusi ning ligipääsu kvaliteetsele ja kiirele kohaletoimetamisteenustele 17 turul,“ sõnab Wolti Baltikumi juht Mantas Lomsargis.

Wolt+ teenus lanseeriti 2021. aastal ning tänaseks on selle liikmed säästnud üle 200 miljoni euro.

„Wolt on eurooplaste seas kõrgelt hinnatud oma lihtsuse ja mugavuse poolest, seega oli loogiline otsus tuua Wolt+ liikmelisus ka Revoluti tasuliste pakettide omanikeni. Partnerlus Woltiga on põnev lisa meie klientide elustiili täiustamisele orienteeritud väärtuspakkumisele, mis hõlmab juba täna mitmeid koostööpakkumisi, RevPointe ja teisi hüvesid ning aitab seega tagada, et Revoluti premium kliendid saavad teenusest veelgi suuremat väärtust,“ ütleb Tara Massoudi, Revolut Premium peadirektor.