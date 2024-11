Märkimisväärne tulemus. Lähenev automaks kasvatas uute sõiduautode müüki hüppeliselt

„Oktoobri uute sõiduautode müügi kasvu üheks põhjuseks on jaanuarist kehtima hakkav mootorsõidukimaks ja mõned suuremad ostuhanked. Lisaks on tõusnud märgatavalt ka aktiivsus kasutatud autode turul,“ tõdes AMTELi tegevjuht Meelis Telliskivi.

Suurima osakaalu (53,7%) kogumüügist moodustasid hübriidautod, milliseid anti klientidele üle 1435. Elektriautosid müüdi oktoobris 119 ja nende osakaal on jätkuvas languses. Samuti on languses bensiiniautode müük (osakaal 22,4%), samas kui kasvamas on diiselautode müük, mis möödunud aasta kümne kuu võrdluses on kerkinud 30,5%.