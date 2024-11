Soome värsked maksuandmed: Wolti juht ja asutaja pani tasku pöörase summa

Kuigi Kuusi tuludeklaratsioonist vaatavad vastu muljetavaldavad summad, on need siiski väiksemad kui 2022. aastal, mil tema tulud ulatusid 80 miljoni euroni - toona oli kõrge tulu seotud Wolti müügiga USA ettevõttele Doordash tehingus, mille koguväärtus oli umbes 3 miljardit eurot.

34-aastane Kuusi on Soome idufirmamaastiku üks silmapaistvamaid tegijaid. Lisaks Woltile on ta olnud ka startup-konverentsi Slush üks asutajatest ning selle esimene tegevjuht aastatel 2011-2015. 2016. aastal valiti ta maineka majandusväljaande Forbes „30 under 30“ nimekirja, kuhu koondatakse mõjukaimad alla 30-aastased tehnoloogia valdkonna tegijad.